主要為美國科技、新創產業提供金融與融資服務的矽谷銀行集團（SVB Financial）爆出現金流通性危機，拋售債券籌錢引發虧損，不得不辦理現增募資。由於過去矽谷銀行表現良好，此事掀起市場恐慌，股價重挫超過6成，更有專家擔心會掀起骨牌效應，其他銀行是否也會受到衝擊。

綜合外媒報導，SVB集團執行長Greg Becker周三表示，為了彌補債券投資的虧損，公司幾乎已賣出所有可供出售證券，並希望透過出售普通股和可轉換優先股籌資22.5億美元，填補缺口。

至於為何賠本還是要出售債券，Greg Becker透露，主要受到升息與客戶的影響，「客戶燒錢的速度依舊偏高，且2月還有加快的跡象，導致銀行存款低於預期。」SVB官網顯示，全美國將近一半靠創投支援資金的新創、科技與生命科學產業，都與SVB有往來。

金融服務集團Keefe, Bruyette & Woods交易主管R.J. Grant表示，「由於SVB過去是一家運作良好的銀行，突然出事讓人擔心體質更不好銀行會如何，SVB的籌資計畫讓市場對金融業缺乏信心，進而出現恐慌情緒。」

富國銀行分析師Mike Mayo則點出，SVB的根本問題似乎是資金不夠多元化，由於利率不斷升高、經濟衰退隱憂及首次公開發行（IPO）市場冷清，導致新創產業無法順利取得資金，進而使SVB的存款下滑。

SVB出狀況波及美國金融股，四大銀行摩根大通、富國銀行、美國銀行及花旗銀行都出現4至6%的跌幅，單日市值瞬間蒸發560億美元（約新台幣1.7兆）接下來仍有可能出現震盪。