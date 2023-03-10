台南市政府環保局稽查人員在後壁區的農田發現大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，因未確實覆土導致散發濃烈異味。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市大新營地區連日夜間傳出異味，嚴重影響居民的生活。市府環保局8日夜間出動多名稽查人員，循臭味朝上風處追查，終於在鄰近新營體育場附近的雞場、後壁區竹圍後農田等處，明確發現異味源。其中，雞場異味將在採樣結果確定後依法開罰；農田異味初判與肥料有關，除責成地主覆土改善，也將進一步了解問題是否來自肥料，不排除追究產源責任。

環保局指出，由於新營體育場、健康路一帶的異味最濃，新營市區、鹽水區等地也聞得到酸臭怪味，該局為盡快找出問題，大、小夜班及備勤稽查人員一起出動，沿上風一路追查，不久就在體育場附近的養雞場聞到濃濃臭味，當下立即辦理異味採樣，待官能測定室檢測結果出爐，只要異味超標，將依空汙法告發，裁罰金額最低10萬、最高2000萬元。

稽查人員考量異味範圍廣泛，研判應該還有其他異味源，繼續依風向條件巡查，果然在後壁區竹圍後接近八掌溪岸邊抽水站處的農田又聞到濃厚臭味，天亮後再去稽查，赫然發現農地大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，但因未確實覆土，導致散發濃烈異味，味道與新營地區相同。

環保局除要求地主覆土，避免再產生惡臭異味外，也將追查肥料業者，了解販售的肥料是否僅為「半成品」；一旦業者銷售半成品，將依法究責。

環保局長許仁澤表示，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料時，如果沒有完熟發酵往往衍生惡臭異味，呼籲農民購買腐熟的禽畜糞，並在施用後即時覆土。

目前環保局已針對大新營地區持續加強畜牧業稽查，截至今年3月已告發5件違反環保相關法規案件。