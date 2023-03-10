鄰近南台南副都心的南鐵路地下化專案照顧住宅，7戶未登記店鋪及13格汽車停車位即日起公開標租，標租標的皆全新、尚無人使用過的新成屋及車位，並提供前2年租金減免優惠，由於周邊緊鄰台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、奇美博物館，地段區位佳，之前幾波餘屋標售都締造佳績，店舖標租也頗被看好。

南市府都發局指出，這次標租標的是配合鐵路地下化工程興建專案照顧住宅，經拆遷戶多次選擇後，最後剩餘店鋪為崇賢三路10號等7戶。標租店舖為50坪至90坪不等，每月租金底價3萬7000至5萬7000元不等，每間店鋪皆是2層樓，內含1組櫥櫃、3機（抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機）、1至2座陽台及2間廁所。

都發局指出，租期一次簽訂期間為3年，並提供第1年租金減免2成、第2年租金減免1成優惠，如有需求也可申請續約，累計租期不得超過9年；另外，此次也首度公開標租13格汽車停車位，但只限照顧住宅所有權人、承租人投標。