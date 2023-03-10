有的人天生喜歡笑，總是能把快樂帶給身邊的人，也因此讓他們獲得好人緣，小孟老師在臉書上分享最常笑口常開的星座，依序是牡羊座、射手座、雙子座、雙魚座、天秤座，其中第1名的牡羊座懂得如何讓別人開心，認為讓別人笑就對了，其它的事情不管那麼多。

▍第五名：天秤座

天秤座天生幽默，總是有讓人想笑的點。他們也很喜歡說話，雖然不一定每字句都能打動人心，但他們不管自己說了什麼，都會用笑來圓場，因此人際關係良好，也懂得用笑容帶給大家溫暖。

▍第四名：雙魚座

雙魚座不笑的時候很有氣質，能吸引到許多異性，但他們偏偏笑點低，很容易就笑了，也因此能讓自己一整天都很快樂。雙魚座也喜歡幻想，所以當別人做了一些事，接近他們幻想時，會覺得事情跟他們想的很接近，也會開心的笑出來。

▍第三名：雙子座

無厘頭的個性，創意不斷，愛搞笑又愛捉弄別人，跟雙子座在一起，就如天使般給人快樂，總是有搞笑的點來娛樂大家，雖然說他們的個性反復無常，但也讓他們想出一堆有趣的事物。雙子座之所以這樣是因為看到別人開心，會覺得有成就感。

▍第二名：射手座

射手座天生樂觀，事情容易看得開，所以不會看到他們愁眉苦臉的樣子，加上他們性格開朗，就像長不大的小孩一樣，很隨性沒煩惱，面對人群也喜歡製造樂趣，讓身邊的人笑開懷，如同太陽般的燦爛，相處也融洽，所以不時有貴人樂意來幫忙。

▍第一名：牡羊座

牡羊座天生具有幽默感、單純沒心機、個性直爽善良，他們懂得如何讓別人開心，由於他們不會有太多想法，覺得就是讓別人笑就對了，其它的事情不管那麼多，甚至有時他們和別人說幾句話就開始笑了。