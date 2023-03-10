海軍陸戰隊99旅本月8日在獲知媒體詢問是否短少槍機事件後，立刻實施械彈檢查，果真發現短少T91步槍的「槍機」兩件，立即成立專案小組調查，並主動移送司法偵辦。據知情人士表示，這兩件槍機早在去年6月執行械彈檢查時就已發現遺失，但上級執行械彈檢查時，負責士官「挖東牆補西牆」蒙混過關，此事人盡皆知，因此疑似有士官良心過意不去，傳簡訊給吳姓中校營長告知，整件事才爆發。

知情人士表示，該槍機早在2022年6月即短少，但是營上士官害怕遭到懲處，完全不敢向上呈報，執行定期械彈檢查時，只能在督導官不注意時，偷偷拆下已檢查完的步槍槍機，趕緊裝上蒙混過關。

但是疑似有士官良心過意不去，在本月5日下午，傳訊給吳姓中校營長，告知槍機短少狀況。嚇得營長立刻下令在6日上午進行全營槍械及零附件全面清點，隨即就接到回報，砲兵第二連T91步槍槍機短少2支，營長立刻回報99旅部，整件事才爆發。

陸戰隊指揮部立刻派員前往調查，砲二連一名後勤士官，坦承去年6月前就發現有槍機短少2支，連上不少士官都知情，但卻沒人向上呈報，因此上層有沒人知道，大家都害怕遭懲處才不敢上報。

目前高雄憲兵隊已經組成專案小組，全面約談當初經手的後勤士官及負責清點的督導軍士官，確認是否有人謀不臧的狀況。