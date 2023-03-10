行前也針對天主教教義、教團結構、神職人員養成等主題進行專題講座。（中華人間佛教聯合總會提供）

中華人間佛教聯合總會將於14日前往梵蒂岡與天主教展開跨宗教交流。（中華人間佛教聯合總會提供）

期盼世界和平不分宗教！中華人間佛教聯合總會集結台灣佛教界團體，將於本月14日啟程前往天主教聖地梵蒂岡城拜會天主教領袖方濟各，並在期盼世界和平、環境和諧的願望下，與天主教知名學府展開跨宗教的交流，共同探討公共議題與人類福祉。

為了在行前能更了解天主教的教義、教團結構以及教廷所在地的義大利文化背景，中華人間佛教聯合總會特別慎重其事，於近日規畫一系列相關課程，邀請天主教輔仁大學文學院院長陳方中、天主教台灣總修院副院長蘇約諾神父、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭進行專題分享。

陳方中以「天主教的歷史沿革」為主題，說明天主教的信仰背景、教會組織、傳佈、禮儀與經典、異端與爭論以及歷史發展；蘇約諾神父則就聖經的啟發、初期教會、教會聖傳、修道主義四點，介紹了天主教神職人員的培養體系，說明成為神職人員必須遵循修道者守貞、神貧及服從的「三願」生活。

張倚蘭則是講授「文藝復『心』—淺談義大利的文化與思想」，藉由介紹文藝復興的起源，從世界聞名的達文西、米開朗基羅、拉斐爾，以及詩人但丁等人流傳後世的《蒙娜麗莎》、《大衛像》、《創世紀》、《最後的審判》、《聖殤》、《雅典學院》、《神曲》等作品，說明14、15世紀，宗教、哲學影等人文主義對西方思潮的影響。

此次的跨宗教交流，除遠赴梵蒂岡並會見教宗方濟各之外，也是台灣佛教界首次與天主教的大規模交流，透過世界上信眾最多的東西方兩大宗教間的對話，希望為社會安定、世界和平帶來更多希望的曙光。