和潤企業111全年經會計師核閱後財報，合併保有資產逾2550億元，年增26.7%，合併營收逾227億元，年增26.9%，合併稅後淨利40.6億元，年增15%，稅後EPS達7.04元，年增15.4%，呈現和潤致力數位轉型及開拓多角化業務之成果。至於今年股利政策，經董事會通過擬配發每股4.5元股利，其中現金股利3.5元，股票股利1元，為歷年最高水準。公司並將於5月31日召開股東會。

另自結111年2月份合併營收21.04億元，月減1.59%、年增31.73%，寫下歷史單月第三高；累計前兩個月合併營收42.43億，年增25.33%，呈現年比雙位數成長，並創下歷年同期新高紀錄。

展望今年，雖仍有通膨升息、地緣政治不穩之隱憂，但和潤企業早已做好準備，持續深化分期服務，強化產業滲透率，秉持創新服務精神，加速開拓新業務與新市場。

和潤企業因應未來業務發展需要，董事會決議盈餘轉增資發行新股，發行總金額新台幣5億1500萬410元，計5150萬41股，每股面額新台幣10元。