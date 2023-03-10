藍營南投立委補選戰敗，如何盡快佈局2024成重要課題。基隆市有意參選立委的國民黨前副議長林沛祥於10日接受專訪表示，基隆捷運爭議就是「今年的林右昌打臉去年的林右昌」，現在林市長變成林部長了，就把去年的承諾當作沒這回事。林沛祥也批立委蔡適應是「黨意立委」，應該要一起解決基隆的問題，而不是跟中央一起卡。林沛祥認為，如果要徹底解決基捷問題，要等2024政黨輪替才可能，一定要團結在野力量。

國民黨基隆市議員林沛祥10日接受中廣王淺秋節目專訪，針對基隆捷運以及立委初選表達意見。林沛祥表示，目前基隆捷運的經費暴漲，這很明顯是政黨輪替後的操作，而前市長林右昌現在高升為林部長，講的話就不同了，好像「去年的林右昌打臉今年的林右昌」，這是不負責任的。

針對競爭對手現任立委蔡適應，林沛祥批評蔡是「黨意立委」，包含萊豬等議題都只聽民進黨的指示，現在基捷也可以看得出來，沒有幫基隆爭取權益就算了，還配合中央來指責謝國樑，令人無法接受。

王淺秋詢問為何基隆市議會議長選舉會翻盤，甚至跑票。林沛祥回應因為國民黨這次在議會僅有13席，並沒有過半，因此在議長選舉時就必須有席次的策略。而前議長蔡旺璉要連任，需要操作空間，林就退選把副議長的位子禮讓出來，但沒想到後來出問題翻盤，這是始料未及的。

王淺秋再就國民黨的前議長張芳麗跑票部分詢問，林沛祥表示現任議長童子瑋的祖父童永是慶安宮主委，童永也是賴清德的舅舅，還當過二信集團的監事主席，而二信理事主席就是謝國樑的父親謝修平；同時慶安宮總幹事張如松也是張芳麗的親哥哥，因此慶安宮成員藍綠都有，最後議長選舉被對手操作成功。但林認為，現任副議長是親民黨的楊秀玉，未來在議會的運作上也不見得完全一面倒。

林沛祥說，基隆自從每年25億的商港建設費被剝奪後，每年少了快16億的收入，現在的統籌分配款根本不足地方建設，甚至比澎湖還少，因此實在無法負擔暴漲的基捷費用。他認為中央應該要有一個完整的規劃，基隆不但是非常好的郵輪港，同時七堵也能作為汐止外擴再開發的地區，他也認同北北基合併的看法，只要對基隆人好的政策他就贊成。

林沛祥強調，目前中央好像把北北基桃當成「敵化區」，因為政黨輪替了，全部都是政敵，過去喊的建設補助現在都不算數，雙標非常明顯，這部分已陷入僵局，恐怕也要等到2024中央再輪替了才能解決。他也認同連勝文說民調要納入柯文哲，團結在野勢力的說法，下架民進黨是共識，一定要盡快整合，才能跟已經就戰鬥位置的賴清德抗衡。