大陸女星劉詩詩今(10日)過36歲生日，她的工作室微博今凌晨過了12時就曬出劉詩詩最新一組絕美寫真，慶賀女神生日快樂，可見她漸層優雅薄紗長裙上身，鉛筆腿若隱若現，但她手上僅有食指戴了戒指，不見婚戒，也疑似因修圖太大，某些角度看來不像她，反倒有點像劉亦菲。

劉詩詩和吳奇隆2015年結婚，2019年生下長子「步步」，去年兩人遭傳感情生變，男方遭指跟女性工作人員關係親密，但劉詩詩和吳奇隆不久後就發聲明駁斥，澄清：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

工作室曬出劉詩詩美照。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

過去有過一段婚姻的吳奇隆，當年在與劉詩詩的婚禮上感動流下男兒淚，感嘆說：「我埋怨過老天，祂對我不好，對我不公平，讓我經歷很多奇怪的磨難，讓我經歷過很多不開心的事情，現在我終於明白，因為祂把最好的留給我。」並表示劉詩詩是他人生最好的禮物，去年兩人否認婚變後，吳奇隆又被拍到沒替老婆扶門，差點害劉詩詩被門夾，遭網友抨擊對妻子不貼心，吳奇隆沒正面回應，今年元宵節則是再曬自拍照露出婚戒，間接宣示婚姻無異狀。

疑因修圖太多，劉詩詩美照有點不像她本人。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

吳奇隆先前元宵節曬婚戒。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

今劉詩詩過36歲生日，工作室「詩詩的小板報」過了12點就曬出她的美照，寫下：「三月初春，翩然如詩。今天的快樂要加滿」，並分享劉詩詩工作後和眾人慶生的照片，可見她如少女般雙手合十許願吹蠟燭，不見吳奇隆身影，粉絲也開心替女神祝賀，回應：「本命年一切順利，生日快樂」、「我的公主生日快樂」、「每一年的生日都在工作後度過，謝謝我的詩詩」、「感謝有詩詩陪伴的十四年，感謝詩詩帶給我們的所有角色，未來還有好幾個十四年，永遠愛你，永遠支持你」。