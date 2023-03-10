十四屆全國人大一次會議今天上午9點舉行第三次全體會議，議程之一是選舉中華人民共和國主席，以2952票全部贊成通過，習近平毫無懸念當選第十四屆大陸國家主席，展開個人第三個任期。他同時當選中央軍事委員會主席。稍後他進行按大陸憲法宣誓。

事實上，由習近平主導的修憲，於2018年3月11日經第十三屆全國人大第一次會議表決通過，刪除國家主席、副主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，為自己在下一個十年或更長的時間裡留任國家主席、繼續執政創造了新的法律基礎，為其無限期連任鋪平道路。

今日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行第三次全體會議。今天的全體會議，應出席代表2977人，出席2952人，缺席25人，出席人數符合法定人數。

中華人民共和國主席根據全國人民代表大會的決定和全國人民代表大會常務委員會的決定，公佈法律，任免國務院總理、副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、祕書長，授予國家的勳章和榮譽稱號，發佈特赦令，宣佈進入緊急狀態，宣佈戰爭狀態，發佈動員令。

中華人民共和國主席代表中華人民共和國，進行國事活動，接受外國使節；根據全國人民代表大會常務委員會的決定，派遣和召回駐外全權代表，批准和廢除同外國締結的條約和重要協定。