社運醫師、沃草創辦人柳林瑋，6年前以紓解壓力為由，要求女子配合擁抱，卻趁勢扭頭強吻，他被依強制猥褻罪判刑8月定讞、入獄服刑，他聲請再審及停止刑罰執行被駁回，他提抗告，遭最高法院駁回確定。

柳林瑋2015年間在演講場合結識被害女子，相互加為臉書社群網站好友，隔年4月15日他在臉書得知她就讀化學科系休學中，於是透過通訊軟體聯繫，以委託她整理化妝品成分工作為由邀約見面。

判決指出，2017年4月16日下午3點，柳男開自用小客車搭載她，前往北市建國中學校園內散步閒聊，不久遇到下雨返回車內，柳男竟藉詞經營網路平台精神緊張、備感壓力，要求她給予擁抱支持，她勉為配合予以擁抱。

沒想到，柳林瑋竟利用雙方身體貼近且其頭部近在她肩膀處，趁勢強行扭動她頭部，直接親吻女方嘴部約5、6秒後，因遭她推開才停止，違反女子意願對她作出猥褻行為得逞。去年最高法院將他判囚8月確定。

柳林瑋聲請再審主張，原確定只依被害人一人證述為直接證據，其餘補強證據為她自述其被親吻但他未即時否認之對話，但台灣高等法院認定，除了被害人供述外，尚有病歷資料認定她案發後之精神症狀有惡化現象等補強證據，他聲請再審的理由不足以動搖原確定判決認定，裁定駁回，他提抗告遭駁回。