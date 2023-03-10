勞保財務缺口擴大，根據勞動基金運用局日前公布新制勞退基金2022年收益分配結果，全年慘虧2280.3億元，報酬率負6.67％。民眾黨團今召開記者會呼籲勞金局，應嚴謹評估風險與報酬的平衡點，爭取長期穩健績效，政府也應承諾未來不會拿勞保、勞退基金進場護盤。

立委張其祿表示，行政院長陳建仁昔日擔任年金改革委員會召集人，喊出「今天不改革，明天就後悔」，然而6年過去勞保改革沒有一絲作為，執政黨把撥補當作「改革」，挖東牆補西牆，嘲笑國民黨執政撥補額度為零，根本就是五十步笑百步。

張其祿指出，國安基金1月公布護盤績效，累計砸下545億元、帳面虧損近10億元，由於國安基金可運用資金包含「借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金」，民間擔憂勞保、勞退基金成為冤大頭。

張其祿直言，民間如此憂慮，就是因為目前勞工年金體系岌岌可危，政府卻始終無法提出勞工年改草案，呼籲政府先向人民承諾「未來國安基金不會向勞保、勞退基金支用相關金額進場護盤」，先安定民心，以利後續年金改革盡快走上正軌。

立委賴香伶直言，2021年底勞保基金還有8447億元 ，但到了2022年底只剩下7534億元，根本沒有達到陳建仁喊出「希望勞保維持在8000億元」的標準，明顯只把「撥補」當作拯救勞保的萬靈丹。

賴香伶指出，有學者實際幫政府計算，每年撥補千億只能為勞保年金續命3年，她再次提醒，2024年勞保收支缺口高達1303億元、2028年缺口會膨脹到2360.6億元，未來就算每年撥補千億也不可能拯救勞保，把撥補當成唯一改革方案就像吸鴉片，只能延緩痛苦，把問題丟給下一任。

賴香伶表示，民眾不想看到主政者在備詢台上反問立委「那你覺得該怎麼辦」的荒誕鬧劇，即使不願提出勞保改革方案，也應先啟動準備工作，參考瑞典於1900年代成立「國會年金改革工作小組」，重視朝野協商合作的精神，先行成立納入在野黨代表的年金工作小組，以利取得最基本的共識，讓2024年新政府上任後，可無縫接軌提出具體方案。

民眾黨團呼籲，勞保改革是攸關所有台灣勞工、跨職種、跨世代的重要議題，勞金局應謹慎評估風險，降低市場波動對基金收益的影響，積極推動年金改革，才能逆轉勞保破產危機。