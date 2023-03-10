預賽吞下2連敗的古巴，今（10）日中午12點30分將交手巴拿馬，古巴推出效力皇家小聯盟體系的右投波拉紐斯（Ronald Bolaños）先發登板，力拼賽會首勝，巴拿馬則是派上去年賽季短暫加盟中職中信兄弟的奧特羅（Andy Otero）應戰。

波拉紐斯在大聯盟4個賽季表現平平，防禦率來到5.25，每局被上壘率高達1.6，不過轉任後援投手卻擁有不錯表現，13場比賽有著3.64防禦率，且波拉紐斯面對左打相當苦手，被打擊率高達3成01，相較於右打的2成38有著不小差距。

奧特羅擁有多年海外職棒經歷，曾效力美職小聯盟、巴拿馬、墨西哥及多明尼加，去年賽季則首度來台加盟中信兄弟，出賽5場拿下2勝1負、防禦率4.05，並未於台灣大賽中登板出賽，隨後奧特羅回到多明尼加聯盟，登板4場比賽繳出3.71防禦率。

古巴隊先發打線：

第一棒左外野手：桑托斯（Roel Santos）

第二棒三壘手：孟卡達（Yoan Moncada）、白襪MLB

第三棒中外野手：羅伯特（Luis Robert）、白襪MLB

第四棒指定打擊：戴斯派耶（Alfredo Despaigne）

第五棒游擊手：阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）

第六棒捕手： A.馬丁尼茲（Ariel Martínez）、日職火腿

第七棒右外野手：吉伯特（Yoelkis Guibert）

第八棒一壘手：德瑞克（Yadir Drake）

第九棒二壘手：穆西卡（Yadil Mujica）

先發投手：波拉紐斯

巴拿馬先發打線

第一棒左外野手：柯多巴（Allen Córdoba）

第二棒二壘手：J.阿勞茲（Jonathan Araúz）、大都會MLB

第三棒捕手：貝騰寇特（Christian Bethancourt）、光芒MLB

第四棒中外野手：拉莫斯（Jose Ramos）

第五棒右外野手：卡斯提約（Luis Castillo）

第六棒游擊手：提哈達（Rubén Tejada）

第七棒指定打擊：E.卡巴列羅（Erasmo Caballero）

第八棒三壘手：荷西卡巴列羅（Jose Caballero）

第九棒一壘手：桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）

先發投手：奧特羅