自從史蒂芬柯瑞宣告傷癒歸隊之後，勇士竟然還沒有贏過球！面對少了莫蘭特(亮槍禁賽)的灰熊，儘管柯瑞攻下全場最高29分，全場發生17失誤的勇士，仍讓灰熊3人得分破20，最後以110比131慘遭灰熊狠狠修理，苦吞3連敗，排名掉到跟灰狼、獨行俠並列西區第6。

勇士排出柯瑞、普爾、克雷湯普生、迪文森佐與卓雷蒙格林「死亡五小」先發，開賽卻被灰熊打到暈頭轉向，首節結束，竟以28比48大幅落後，幸好勇士次節靠著柯瑞三分火力打出14比2追上，但灰熊回應18比4恢復原狀，上半場結束，灰熊77比59領先。

勇士雖在第3節開始打出13比2再次追上，可是接下來勇士發生過多要命失誤，讓灰熊逐漸擴大領先差距，打到比賽還剩4分28秒，傑倫傑克生投進三分球，幫助灰熊120比102大幅領先，也讓勇士打到最後4分鐘左右就把主力都換下，比賽進入垃圾時間。

這是迪昂布魯克斯跟卓雷蒙格林隔空互嗆後的首次對決，兩隊之間的新仇舊怨也在此役清楚看出，不過灰熊展現更加強悍的贏球氣勢，取代莫蘭特先發的泰厄斯瓊斯攻下全場最高22分，另有11助攻，傑倫傑克生與貝恩各有21分，布魯克斯14分、6助攻與4籃板。