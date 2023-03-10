台北市警局一名男姓員警2020年執行掃黃勤務時，趁女警調整密錄器之際，連續2次襲胸性騷擾，台北市政府將他記1大過處分，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，他連續2次襲胸但警分局考績委員會只針對第2次性騷擾決議處分，判決撤銷、另為適法之處分。可上訴。

該名男警2020年8月24日下午在一家飯店前執行「淨城掃黃」勤務，與女警等候應召女到場，女警看到他置於梳妝台，對準大門口蒐證之密錄器電源閃爍易遭人發現，故上前調整，待調整後起身後退，他突從後方繞行至左前方，以這樣調整不行為由，用手肘摩擦女警左邊胸部。

女警受到很大的驚嚇，當下心裡很不舒服，感覺遭受性騷擾，亟欲離開，因唯恐因此導致勤務失敗而作罷，但已產生警覺心，在執勤地點刻意與原告保持相當之距離，並一直將手及黑色包包緊放胸前保護。

之後女警再至梳妝台前調整密錄器位置，他又乘機再度由女警身後靠近，並於女警轉身離開之際，以其右上半身緊貼女警胸部摩擦而過，並發出「啊啊」兩聲，A女警當下感覺第2次遭到原告性騷擾，惟礙於當下執行勤務，暫時隱忍。

她在等待執務結束之際，已將此事以LINE訊息向所內巡佐反映並告知另名女警，且於勤務結束後，立即向帶班幹部反映，並於返回駐地後以LINE聯繫男警出面說明。台北市政府將男警記1大過懲處，他不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認定他執勤期間確有乘機2次故意碰觸女警胸部之性騷擾行為，但他所屬的警分只記載他第2次性騷擾之犯罪嫌疑事實，作成記大過1次處分之決議，顯有出於不完全資訊判斷之顯然違法情形，因處分有瑕疵，判決撤銷，由台北市政府另為適法之處分。