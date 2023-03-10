Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》在近日引起許多討論，其中攝理教主鄭明析被爆性侵的案件，更引來社會譁然。YouTuber阿滴、滴妹先前被指出曾為攝理教一員，阿滴則坦承確實加入過，但對教會產生疑慮，很早就退出了。怎料，日前再傳出YouTuber JR LEE也曾是教會一員，宣教1年半，甚至見過鄭明析本人。

由於攝理教陸續被起底，導致台灣基督教福音宣教會（宣教會）備受關注，JR LEE也被粉絲詢問此事，日前就在IG限時動態發表長文，表示自己從小就是基督教信仰，踏入社會後接觸到宣教會，甚至擔任1年半傳道的工作，專門經營團契、照顧教友，自認與教會的人相處愉快、沒有發生過任何糾紛，但因個人職涯規劃，才離開教會。

JR LEE也坦言自從疫情爆發後，就再也沒有參與任何教會活動，不過他還是跟教友們保持良好關係，遇到的人也都非常善良，沒有外傳的事宜。

談到鄭明析，JR LEE表示自己有拜訪過韓國教會，也見過本人，但看到鄭明析每天都會出現在教會，很認真工作。當他得知訴訟案件時，也曾致電向教會詢問，「當時的牧師有仔細跟我說明法庭的狀況、也給我一些不同觀點的報導。主要是跟我說明提告者曾經有寫下正式的悔過書，以及過程中有人員承認偽證，請我好好祈禱。」

此外，JR LEE也提及，由於還未看紀錄片內容，無法提供及時的意見，並再次強調「目前沒有參與在任何教會聚會中（含宣教會），希望給予一切正向的內容。」

不過，聲明發布後也引起不少網友熱議，認為JR LEE想從經驗來講述此事件，卻發現從他說在教會中遇到的人都非常善良，到認為鄭明析很認真工作，都在幫教會講話，同時也替鄭明析澄清。甚至有網友認為，JR LEE與阿滴的離開原因不同，很明顯不認為攝理教是一個邪教，「表面切割裝中立，實際愛鄭明析和攝理教愛的要死，且堅決不相信鄭明析是性侵犯。」

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