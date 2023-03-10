3萬頓的「諾蒂卡號」搭載539名歐美旅客。（王志偉攝）

花蓮港簡易通過站，讓遊客快速通過。（王志偉攝）

國境解封後，花蓮港今晨迎來第一艘國際郵輪「諾蒂卡號」，539名外國旅客下船後，通過檢疫通關，多數搭遊覽車花蓮觀光，也有選擇計程車自由行，花蓮港務分公司預告，近期還有一艘「七海水手」抵達花蓮港，預計今年共有9艘國際輪船訪花蓮，合計有2萬外國旅客，將帶來不少觀光產值。

睽違3年，國際郵輪禁令解除後第一艘國際郵輪「諾蒂卡」號抵達花蓮港，大約清晨6時，郵輪緩緩駛入花蓮港，港務分公司安排拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及碼頭上有原住民舞蹈表演，讓花蓮港充滿歡樂氣氛。

諾蒂卡號船長181公尺、船寬25．5公尺，約3萬噸，昨天先駛到高雄港，今天到花蓮港，下午4時離開後，會轉往基隆港。因花蓮港是到港的第二港口，花蓮港通關站程序就較簡易，但防疫檢局、移民署、海巡署等機關仍進駐通關站，因仍有疫情風險，相關人員也向外國旅客宣導禁帶的物品與食品。

花蓮港務分公司港務長陳世鴻表示，「諾蒂卡」搭載539名歐美旅客，其中約3百人選擇由遊覽公司安排搭乘遊覽車，到太魯閣、慶修院等地遊覽，另外還有自由行，觀光客到花蓮旅遊對地方產業有莫大助益。

陳世鴻表示，花蓮港開放國際商港將滿60週年，花蓮港邁向兼具觀光遊憩港角色，協助帶動地方觀光產業共榮效益；為做好解封準備，港務公司將於3月27日在美國羅德岱堡參加Seatrade國際郵輪論壇，行銷台灣特色，提供碼頭碇泊費全免、旅客服務費折扣及航次累計優惠等行銷獎勵措施，希望能吸引更多國際郵輪旅客來台觀光。

他說，目前預報今年抵達花蓮港的郵輪共9艘，大多為南向國家到台灣郵輪，有2艘來自日本，全年預計帶來18300人次的國際旅客；明年國際郵輪現已預報7艘，並陸續增加中。