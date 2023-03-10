27歲黃姓男子9日搭乘桃園機場捷運前往台北，不過在林口山區爬坡路段時，突然倒臥在椅子上。一旁民眾趕緊按下對講機通知駕駛員，員警在A9林口站上車，發現黃男沒吃早餐導致糖尿病發作，趕緊送醫急救。

警方表示，黃男突然倒臥在椅子上，鄰座民眾見狀立即按下車廂對講機告知駕駛員，桃園市捷運警察隊警員吳勇慶獲報後於A9林口站立即上車協助，見黃男躺臥在車廂座椅上尚有意識且手腳微微顫抖，經詢問黃男判斷是趕搭捷運且尚未食用早餐，引起糖尿病發作，吳員立即以無線電通報A8站巡邏同仁魏嘉德、王國寶協助將黃男抬運至A8長庚醫院站月臺，並通知救護單位到場將男子護送就醫。

黃男表示自小就患有第一型糖尿病症狀，近期仍會偶爾發作，這次原本搭乘桃園捷運欲前往台北處理事情，疑似深怕錯過捷運列車時間，於是小跑步前往搭車，且起床後尚未吃早餐，血糖過低在車廂內糖尿病發作，因此昏倒在車廂座椅上，所幸警察即時到場協助，家屬對於桃園捷運警察能夠在第一時間給予協助，表示萬分感謝。