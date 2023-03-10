水介質震波原理是以高能量聲波撞擊組織，使病患的患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子。（高雄活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

45歲的北部余姓男子長期有腸躁及頻尿的症狀，多次求診都找不出病因、更無藥可解，後來更出現下背痛症狀，診斷出來發現男子的椎弓已經骨折，但男子又不想開刀，於是南下到高雄活力得中山脊椎外科醫院診治，院長楊椒喬發現男子不只椎弓骨折，還合併腰椎滑脫且壓迫神經，導致腸躁與頻尿，因此建議他以非侵入性的水介質震波治療，一次解決男子所有困擾。

余男長期有腸躁症和頻尿的困擾，但多次在北部求診都找不出病因，吃藥也不見好轉，後來還出現下背痛的症狀，到北部外醫照X光才發現，余男因多年前的摔倒，導致椎弓骨折，但余男又不想因開刀耽誤工作，因此南下求診。

余男到高雄活力得中山脊椎外科醫院求診時，楊椒喬發現余男不只有骨折而已，還合併了腰椎滑脫且已壓迫神經，才導致余男長期頻尿、腸躁等症狀，而楊椒喬也聽取余男的需求，不用侵入式的開刀方式，改以水介質震波治療，經過多次治療，余男不只骨頭漸漸癒合，連腸躁、頻尿的困擾都一起解決。

楊椒喬指出，水介質震波原理是以高能量聲波撞擊組織，使病患的患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，進而加速骨生長及癒合；且此方式在門診即可接受治療，不需住院，除了能避免手術風險之外，也可以避免因手術衍生的術後照顧與恢復期較長問題。

楊椒喬解釋，患者接受每周一次約4000發的高能量骨癒合震波，累積共8次治療後，他的椎弓骨折處已出現明顯生長，讓骨癒合，後續再持續接受2次治療，就可以完整達到骨頭癒合的最佳療效。