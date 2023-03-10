溫哥華博學學院及溫哥華國際學院等多所大學校院相繼參訪輔英科大，並簽訂合作備忘錄MOU，首波輔英五專應用外語科4位女學生將以「學海築夢」計畫前往由加拿大漢伯學院海外實習，這4位女學從小對語言和各國文化皆有興趣，懷抱不同夢想，希望能藉由此機會，增進國際觀與專業能力。

輔英科大在疫情解封後爭取國際生來台就讀，積極加強與國際知名學校合作。被喻為多倫多四大天王之一的加拿大漢伯學院，8日參訪輔英科大，9日加拿大的溫哥華博學學院及溫哥華國際學院等相繼到訪，雙方並簽訂合作備忘錄MOU。國際暨兩岸事務處李政達國際長表示，加拿大溫哥華博學學院及溫哥華國際學院由溫哥華國際學院Steven Sohn校長親自領隊，雙方未來將研議多種海外學習計畫，鼓勵學生申請教育部學海計畫系列，加強學生國際觀與專業能力。

加拿大漢伯學院此行主要了解輔英應用外語系(科)、健康美容系、休閒與遊憩事業管理系專業設置，並商議合作事宜。應用外語系(科)主任簡綺瑩表示，初步有4位應外科五專生，藉由申請「學海築夢」計畫，暑假將前往漢伯學院專業實習。

其中，應外科女學生嵐舞詩·犮拉翡·以史犮力，是高雄市桃源區布農族，從小就對英文有興趣，國小曾當兩岸大使到大陸交流，國中受邀日本表演合唱團，五專看美劇，模仿劇中人物講英文，還選修西班牙文，盼望能到英語系國家讀書，如今能申請到加拿大海外實習，夢想成真。

家住南投縣信義鄉的幸美茹，小學參加合唱團多次出國表演，對國外世界充滿好奇與憧憬，國中因合唱團有過寄宿家庭體驗，如今更勇於突破，成功申請到加拿大漢伯學院研習社群媒體課程，滿心期待能擦出不一樣的火花。

在高雄出生的張佳翎，從小就有到兒童美語班學習英文，加上自己本身對英語有一定的興趣和基礎，想透過這次的學習經驗，豐富自己的人生；個性活潑外向的邵資涵，心中一直有個海外居遊的夢，證明自己有無限可能的潛力，並擴展人際關係與國際視野。

21日將由日本高齡長照機構I Care Group由安田社長親自率團參訪，了解輔英畢業生到日本就業發展的意願，以及在校生暑期到日本見習內容，深化雙方合作關係。