信邦111年合併營收為305.75億元，年成長19.76%，合併毛利率25.29%，年增0.19個百分點，營業淨利33.26億元，年成長19.32%，稅後盈餘28.81億元，年成長23.55%，每股盈餘12.22元，營收、稅後淨利金額及每股盈餘均創下公司歷年新高。
信邦前2月合併營收為56.15億元，較去年同期成長25.09%，信邦表示，今年仍以追求二位數成長為目標。
信邦公布財報後，多家外資出具最新報告，亞系外資對信邦多元化業務和客戶基礎保持樂觀，微調信邦2023年/2024年每股盈餘預估至14.09元及16.86元，給予「買進」評等，目標價從335元上調至370元；歐系外資亦給予「買進」評等及目標價324元；日系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由322元調升至345元；至於另一家外資則是維持「中立」評等，目標價325元。
雖然外資對信邦前景看法多偏正面，但受台股重挫拖累，信邦盤中股價下跌逾4.5%，失守300元關卡。
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