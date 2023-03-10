2024大選即將到來，國民黨副主席連勝文昨稱，他是黨內對民眾黨主席柯文哲最有意見的人，但為了黨，即便對柯再有意見也願意合作，但柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回擊，強調別再陷入「非藍即綠」的惡性循環，喊話國民黨先做好內部整合。民眾黨立委邱臣遠10日指出，各政黨都有主體性和對2024的目標，過程中需要團結一切力量，爭取各界支持。

對於連勝文被問到，若2024總統大選陷入三角督，不排除考慮整合柯文哲一事，陳智菡9日表示，只要有共同理念、想法且為台灣好，能讓人民安居樂業，都有合作可能， 但此理念不會僅限於「非綠陣營」，應結合一切力量，別再陷入非藍即綠、非我族類其心必異的邏輯中惡性循環，「國民黨應該先做好內部整合才是當務之急。」

邱臣遠上午在立法院受訪指出，每個政黨都有其主體性，也各自對2024有目標，民眾黨將全力支持柯主席進攻總統大位，過程中需要團結一切力量，而選舉期間朋友要多、敵人要少，盼能爭取各界支持，但無論如何，政黨之間都需要各自努力。

對於藍白未來是否有合作可能，邱臣遠並未正面回應，僅稱民進黨執政7年間造成諸多社會問題，並辜負過往支持綠營的青年族群，在野各政黨和中間選民也對民進黨有不滿，未來2024是台灣新時代的開啟，也是新的選擇，民眾黨將秉持理性、務實的態度，柯文哲也會以過去在北市府執政8年的經驗，爭取國人最大認同。