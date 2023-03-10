行政院長陳建仁10日出席立法院會報告施政方針並備詢，針對兩岸航點恢復一事，他會前受訪指出，希望兩岸關係能夠透過這樣的途徑，達到總統所要求的健康有序交流。

由於現行5航點（上海浦東、虹橋、北京、廈門、成都）持續執行及疫情風險可控下，10日起恢復10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。另規劃13個航點得申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

陳建仁表示，疫情在指揮中心還有全民共同努力下，已經控制得相當不錯，而世界各國的疫情也在緩解當中，所以在2022年10月開始解封國境以後，他會發現國人都逐漸恢復日常生活。而最近我國的疫情也有很妥善控制，因此推出了「疫苗加一 解封安心」的活動，他相信疫情的控制已經逐漸緩解，所以就進一步考慮到國人需要兩岸交往的需求。

陳建仁說，陸委會也釋出了台灣最大的善意，在溝通討論過程當中，開放10個航點，未來會在航點開放，還有申請包機，以及小三通的中轉方面繼續提出更好、方便國人交流的管道。他也希望兩岸關係能夠透過這樣的途徑，達到總統所要求的健康有序交流。

另，外媒報導總統訪美期間，可能會至美國智庫哈德遜研究所演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」，陳建仁回應，總統的行程現在各單位都在進行規劃和籌備中，循往例在行程確定以後，總統府會來跟大家報告。