成功的男人背後都有一位偉大的女人，如果和另一半心靈契合，對方又能帶旺自己，那再好不過了。命理專家黃友輔在《命運好好玩》節目中點名生肖鼠、蛇、龍的女性有超強幫夫運，是標準的賢妻良母，娶到賺到。

Top1：鼠（聰明靈活）

生肖鼠理財能力佳，可以和老公開公司、一起工作，或是給老公很好的意見，提供有用的資訊。生肖鼠超懂男人，知道男人要什麼，也知道應該怎麼付出；更能體諒老公，是個旺夫的女人。

Top2：蛇（溫和能幹）

生肖蛇非常能幹又善良，以家庭為重心，能為先生、孩子打理一切，勤儉持家；教育小孩也很有一套。

Top3：龍（圓融活力）

生肖龍人際關係很好，對外像是老公的客戶、廠商，對內如婆媳、妯娌之間都能圓融。責任心重，本身事業也不錯，並能分享福氣給老公，讓老公步步高升。

黃友輔補充，不管是不是這3生肖，看一個女人會不會幫夫，身形也很重要，不能太瘦、太薄，像是「紙片人」、「鳥仔腳」或屁股沒肉，看起來沒有福氣 ，且生命力不足；幫夫運的女人都是略有肉，有福氣又能旺夫。