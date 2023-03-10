中新社10日報導，國際原子能總署（總署）三月理事會會議正在維也納召開。在中國推動下，總署連續第七次以政府間討論的形式審議美英澳核潛艇合作問題。當地時間9日中國常駐國際原子能總署代表李松作專題發言，闡明中方立場。敦促美英澳三國摒棄冷戰思維和零和博弈，忠實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事情。

李松指出，美英澳核潛艇合作構成嚴重的核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，破壞亞太地區的和平穩定，受到地區國家和國際社會的普遍質疑和反對。敦促美英澳三國摒棄冷戰思維和零和博弈，忠實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事情。

李松表示，美英澳核潛艇合作的本質是美、英作為核武器國家和《禁止核擴散條約》（NPT）存約國，出於眾所周知的狹隘地緣政治和戰略安全目的，向澳洲這個西方軍事盟國和無核武器國家轉讓數以噸計的武器級高濃鈾。這是教科書級別的核擴散案例，公然違反NPT目標和原則，對總署現行保障監督體系和國際核不擴散機制構成嚴峻挑戰，遺患無窮。

李松說，美英澳核潛艇合作顯然不是一項歲月靜好、人畜無害的和平利用核能合作，必須放在對國際和地區安全的消極影響，以及國際核不擴散機制有效性的大背景下予以審視。無論美英澳願意不願意、允許不允許，這些因素都會縈繞在NPT締約國和總署成員國的心頭，也是總署祕書處不可能迴避的現實。能否及如何對此類活動開展保障監督，事關NPT的完整性和有效性，關乎總署所有成員國的利益，理應由所有成員國通過政府間討論尋求妥善方案。

李松強調，美英澳核潛艇合作不是一個非黑即白的簡單問題，更不是政治上的選邊站隊，而是涉及各方不同利益、關切、看法、主張的複雜問題，需要總署成員國予以持續關注、充分討論。如果說選邊站隊，大家都應該站在維護國際核不擴散機制一邊。中方尊重其他各方發表意見的權利，無意將自己的看法強加於人，同時也堅決反對任何國家這樣做。美英澳一邊標榜所謂的「防擴散最高標準」，一邊又給正常的政府間討論扣上「政治化」帽子，拒絕有關多邊討論，這難道就是它們所謂「基於規則的國際秩序」嗎？總署和更廣泛多邊防擴散機制不歡迎、不接受這樣的「規則」和「秩序」。

李松指出，在美英澳即將宣布核潛艇合作具體方案的重要節點，在國際原子能總署繼續推進這一開放、透明、包容、可持續的政府間討論進程尤為必要。這是真正多邊主義的體現。只有真正的多邊主義，才能有效維護國際防擴散機制的完整性和有效性。中方願在此進程中，與包括美英澳在內的總署成員國保持坦誠、專業的溝通，共同妥善應對三國核潛艇合作問題。在總署成員國形成一致意見之前，三國不應與祕書處達成有關保障監督安排，更不應開展相關核動力潛艇合作。

李松呼籲總署成員國積極參與政府間討論進程，為維護全球核不擴散體系貢獻智慧和力量。他表示，中方相信總署總幹事和祕書處能夠在此進程中發揮應有作用，協助成員國保持並推進政府間討論進程。敦促美英澳三國以實際行動回應國際社會關切，切實履行核不擴散義務，並與其他成員國在平等和相互尊重基礎上保持坦誠、透明的溝通。