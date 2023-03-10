韓市府民政局長、國民黨高市黨部副主委曹桓榮10日正式宣布爭取國民黨提名參選高雄市第二選舉區立法委員提名，並在老家掛上參選立委的首面看板。而該選區除了現任民進黨立委邱志偉力拚連任外，綠營自家議員黃秋媖也有意角逐立委大位，大岡山地區也成為高雄立委選戰第一個開打的選區。

曹桓榮10日在老家岡山路與維新路路口的文賢菜市場，掛上參選立委的首面看板，正式宣布角逐大岡山地區立委，10日剛好也是他結婚21周年紀念日，特別在這個特別的日子宣布參選，就是想要表達他愛他們的家園、愛高雄，也愛他的家人。

曹桓榮表示，掛上參選立委的第1面看板不僅是宣示，更是一個責任的開始，也代表他前進國會、為市民發聲、為高雄打拚的決心。民主政治時代，國會殿堂不能只有一種顏色的聲音，高雄也需要有不同想法的人進入國會為高雄、為市民創造更多可能。

曹桓榮指出，自己從銀行金融歷練出身，在高市府民政局長任內，導入民營企業的服務效率，落實走動式管理深入基層，高雄38個行政區都可以看到他走過的腳步，因為他知道要跨區、跨局處以及結合民間資源，才能提升市府服務品質及效率。

曹桓榮認為， 2024年是「民心思變」的關鍵時刻，民進黨的立委只有黨意、沒有民意，非常可惜，民進黨的立委就是聽不見高雄市民的聲音，這讓大家非常無奈。高雄需要能彎下腰傾聽民意且有執行力的立委，進一步提升這座城市的競爭力與市民的光榮感。