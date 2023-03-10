中共中央政治局排名第三的常委趙樂際，今早當選為第十四屆全國人大常委會委員長。獲2952票贊成，0票反對，0票棄權。

投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。

趙樂際，生於1957年，1974年曾以知青身份下鄉勞動，一年後返城，在青海省商業廳擔任通訊員。1977年2月進入北京大學哲學系學習，1980年畢業後回到青海省商業廳工作，1991年晉升商業廳廳長。1994年趙樂際升任青海省副省長，1997年兼任西寧市委書記。1999年他任青海省代省長，次年轉正，是當時政壇最年輕的省長之一。2003年他出任青海省委書記，2007調任陜西省委書記。

2012年，在中國共產黨十八大上，趙樂際升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的十九大上，他又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。在他執掌中紀委任內，查處原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、原鐵道部部長盛光祖、原公安部副部長孫力軍等人。