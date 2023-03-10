保瑞2月自結合併營收為新台幣15.7億元，創公司成立以來同期歷史新高；前2月營收已達34.1億元，年成長近400%。保瑞表示，2月全球代工CDMO業務持續加溫，不僅較1月成長近8%，受惠於去年度新客戶訂單及保瑞生技委託研發專案業務持續進展，亦較去年同期增加逾三成，這也是全球代工CDMO業務連續第二個月較去年同期成長超過10%。

硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光(6747)2月合併營收為新台幣71,10萬元，再創歷年同期新高，月增、年增47%與20%，主要在於學齡兒童及青少年開學旺季，帶動台灣及中國大陸地區OK鏡出貨金額明顯增加所致。

藥華藥2月營收3.07億元，月增32.4%，年增459.07%，前2月營收5.4億元，年增351.22%。藥華藥旗下治療真性紅血球增多症(PolycythemiaVera, PV)新藥Ropeg(即P1101)美國銷售持續成長，藥華藥認為，美國用藥人數每季都有望雙位數成長。