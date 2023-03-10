智邦去年第四季合併營收221.98億元，季增加7.86%、年增加29.8%；合併營業利益30.55億元，年增加72.41%、季增加16.57%；合併稅前淨利27.79億元，年增加51.15%、季減少15.08%；合併稅後獲利為23.45億元，年增加53.59%、季減少4.74%；每股盈餘4.2元。

智邦全年合併營收772.05億元、年增加29.54%；合併營業毛利165.18億元、年增加45.60%；合併營業利益96.33億元、年增加77.05%；合併稅前淨利102.76億元、年增加79.30%；合併稅後淨利81.66億元、年增加73.55%；每股稅後淨利14.64元，創下歷史新高。

美系外資表示，智邦2023年交換器前景穩健，今年積壓訂單逐漸消化，迄今營收表現強勢，特別是來自企業領域，且400G比重也持續提升，智邦預估今年400G營收占比至少達15%，故維持智邦中立評等、目標價275元。

另外，智邦董事會也通過，每股擬配7.5元現金股利，盈餘配發率51.2%，智邦指出，配息率較往年低，主要因為新建竹北廠跟越南廠的資金需求。