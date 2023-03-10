本土劇男星江俊翰（本名廖文豪）先前因演出台劇風水世家走紅，但日後傳出染毒消息，好不容易重返螢光幕的他，又遭前男友踢爆他三度吸毒，更接露他的性癖好，逼得他含淚出櫃大受打擊，然而，已經消失演藝圈一年的他，竟轉行賣干貝醬，還親自當司機送貨。

江俊翰在淡出演藝圈後便自行創業賣起干貝醬，根據《三立新聞網》報導，他透露，深陷低潮時發現自己罹患恐慌症，更嚴重到一度需靠藥物才能入睡，直到後來狀態好轉，無意間吃到好友阿姨的干貝醬，讓他萌生創業的念頭，在歷經三個月的時間，他終於研發出被阿姨認可的干貝醬，不過他坦言，平均一個月需賣出500瓶才有利潤，目前每月平均只賣200瓶而已。

他表示之前為了節省成本更親自當起送貨司機，但他卻在某次體力透支的情況下去送貨，結果發生車禍直撞安全島，安全氣囊爆開車頭全毀，更因此賠了50萬，讓他直呼「天阿！我沒賺先賠」，不過那次的車禍讓他驚覺自己狀態大不如前需找人來幫忙，也使他體會到創業的不容易。

事實上，江俊翰自男子團體「三片吐司」出道，2012年演出本土劇《風水世家》反派「林明德」而廣受關注，不過他在2021年被前男友爆出吸毒，甚至要求上交友軟體找「多人運動」等露骨不堪的內容，對此，他當時也發出聲明解釋，開頭更直接表明「是，我是一名同志，我是Gay」接著說明與前男友交往的心路歷程，更秀出醫院驗血報告「陰性」證明自己沒吸毒。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。