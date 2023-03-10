胸腔科醫師蘇一峰分享，一名女患者罹患肺癌過世，2個兒子擔憂家族遺傳，跑來醫院檢查，大兒子罹患肺癌初期，透過開刀治療已經好轉；但小兒子已是肺癌第四期，且癌細胞已轉移到骨頭上，實在是太晚了，因此他也提醒肺癌家族真的要提早檢查。

蘇一峰今在臉書上分享，一名女患者與2個兒子接連得到肺癌，女患者的大兒子看到媽媽因為肺癌過世，擔心自己也會罹患肺癌才來醫院檢查，結果一查不得了，竟然真的得了肺癌，好險是初期，立刻安排開刀治療。

蘇一峰表示，近日小兒子也來醫院看診，說是每天都咳嗽，咳了1個多月都沒有好，一照X光就發現有問題，安排電腦斷層掃瞄詳細檢查，結果竟是肺癌第四期了，提醒肺癌家族真的要提早檢查，這次就是發現的太晚了。而患者知道自己罹患肺癌第四期後，簡直不敢相信，崩潰地說，他只是因為媽媽哥哥得肺癌才來檢查，怎麼就肺癌到處轉移了呢？明明前一陣子還去跑馬拉松的。

蘇一峰也補充說，患者很希望是看錯報告，因為患者本身不菸不酒、熱愛運動，但根據報告結果，病人的骨頭掃描圖中可見，癌症轉移到骨頭了，而患者的症狀就只是持續性乾咳而已。