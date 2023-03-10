礁溪老爺酒店昨發生火警，宜蘭縣消防局今天前往調查火警發生原因。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

礁溪老爺酒店昨發生火警，宜蘭縣消防局今天前往調查火警發生原因。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣礁溪老爺酒店昨晚發生火警，起因為地下1樓的廚房油鍋起火，438名受影響的房客安排到鄰近飯店，業者全額支付住房費用，今天（10日）宜蘭縣消防局火災調查科前往火警現場察看，也初步確定火警原因，是油鍋太熱起火導致。

礁溪老爺酒店表示，昨晚火警時，有438名住客，另有30名外客用餐，是開業18年來首次遇到這種狀況，會先停業3天配合消防局調查，住客是否發放慰問金與慰問金金額，會看每位客人狀況而定；而昨晚有2名住客，1名員工因有些微嗆傷已自行就醫。

宜蘭縣消防局初步調查，火警原因因是昨晚熱油時，因油鍋太熱起火，而高溫的油煙用隨排油煙機被抽到排油煙管，延燒到30公尺外的地下室機房；因排油煙管的殘火不好處理，完全撲滅火勢花了一段時間。

宜蘭縣消防局建議，如發生類似狀況，建議不要用滅火器，而是用鍋蓋隔絕空氣，再來是關閉爐火、關閉抽油煙機。