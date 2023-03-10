高雄和福岡同是台日兩國重要國際港灣城市，高雄市長陳其邁率府會暨產業訪團前往九州最大縣福岡縣，10日拜會福岡縣知事服部誠太郎。陳其邁指出，高雄與福岡在產業特性及未來城市方向上，有極高相似性，盼促產業、運動、觀光合作。

高雄市長陳其邁率府會暨產業訪團拜會福岡縣知事服部誠太郎。(高雄行國處提供)

訪日行程第6日，高雄市長陳其邁10日上午率高市府局處長與企業代表和高雄市議會李雅慧議員、黃飛鳳議員、鄭孟洳議員共同拜會福岡縣府以及福岡縣議會台灣友好議員連盟。

高雄市長陳其邁傳達期待強化高雄與福岡觀光交流意願。(高雄行國處提供)

在拜會服部誠太郎時，陳其邁致詞一開始就以運動開啟共同話題，「首先恭喜日本隊9號晚間在WBC世界棒球經典賽取得勝利！」更提及福岡是締造日本職棒「日本一」四連霸的軟體銀行鷹隊主場，而高雄也是中華職棒台鋼雄鷹隊的主場；日本田徑名校福岡大學更曾到高雄移地訓練，和學生進行交流。希望能由深受兩國熱愛的棒球等運動促成雙方友好交流，並擴大為更廣泛的教育等議題合作。

陳其邁指出，目前高雄全力發展亞洲新灣區「5G AIoT創新園區」、台積電等半導體產業形成的高科技廊帶，全面促進產業轉型及高雄智慧城市等建設；福岡則很早就開始重視資通訊產業的發展，雙方在市政經驗上有很多交流空間，期望藉本次來訪相互帶動城市、產業的實質交流。

尤其，長榮航空預計5月恢復高雄至福岡航線，傳達期待強化高雄與福岡觀光交流意願。並歡迎福岡縣服部知事及福岡縣議員有機會造訪高雄，看看高雄的多元美麗，「我們會用最有台灣味的熱情款待福岡的朋友！」

服部誠太郎指出，台日之間在經濟文化的交流非常興盛，隨著接下來福岡與高雄的直航航班增加，相信未來雙方在半導體產業、觀光、與金融相關領域，都能有更深入的交流。

高雄行政暨國際處長張硯卿表示，福岡是九州最大城市，這次市長率市府團隊並邀請高雄代表性企業前往拜會、參訪，就是展現高雄對增進和福岡關係的重視程度，期盼以此開啟高雄和福岡友好關係的重要一步。