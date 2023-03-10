市場關注尖牙股過去4年主導市場，未來是否仍持續引領風潮？John Fogarty認為，所謂的尖牙股4過去多年一直主導市場，但隨著市值減少，它們佔羅素1000成長指數的權重也下調，因此有機會讓其他具有成長性的股票被納入。聯博集團美國成長投資策略團隊發現，即便在指數中移除尖牙股，整體指數的獲利仍具吸引力，且企業的銷售成長也沒有差異。換句話說，以較多元分散的方式投資成長股，而無須過於集中在超大型股，同樣能帶來獲利潛力。

Frank Caruso表示，去年由於通膨攀高、利率上升，帶動股市走跌。而在利率正常化發展下，已經看到主要的通膨因素如住房與汽車市場開始削弱，預計通膨將持續從高點滑落。目前美股評價面已較疫情期間更具吸引力，不過企業獲利預測逐漸降低，因此擇優選股格外重要。

迎接後升息時代，Frank Caruso認為美國仍是目前全球相對具成長機會的市場，主要優勢有三。第一，獲利成長股高度集中在美國。全球市值逾150億美元的企業，且現金流投資報酬率與5年資產成長率中位數名列前半段，有高達54%在美國。第二，若檢視風險與報酬，美股仍是具有吸引力的市場之一。歷史數據顯示，美股不僅提供較佳獲利潛力，在同一統計期間，美股亦承擔較低波動度與風險。第三，在美國，每股盈餘成長往往受惠於稅率降低與股票回購。以股票回購為例，預期今年美國企業將有超過8千億美元的股票回購，資金利多可望支撐美股後市表現。

在類股選擇方面，聯博集團美國成長投資策略共同投資長John Fogarty表示，拜營運韌性所賜，成長股過往在盈餘衰退之際，股價通常有表現機會。歷史經驗顯示，2008年以來S&P 500指數盈餘下修階段3個月內，以科技、醫療、核心消費等類股表現最為抗跌。

若從題材來看，John Fogarty看好營運模式相對不仰賴景氣週期的產業。例如軟體題材，未來三年企業對雲端軟體使用需求持續增加，相對不受景氣放緩影響；再者，醫療保健題材因具剛性需求，企業盈餘放緩相對溫和。除此之外，不少具長期成長性的題材也提供未來數年的投資機會指引，包括線上支付、電子商務、數位娛樂、尖端醫療設備等均蘊藏投資機會。同時不妨留意高品質機會，也就是挑選具備負債低、獲利能力高等特性的企業，可望在景氣趨緩的背景中有表現機會。