「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）日前抱怨存放於大陸的資金無法匯出後，他認為在美、中投入巨額資金在半導體產業，因此看好並重押晶片類股，同時表示自已砸重金投資台股。巴菲特旗下波克夏公司上月公布去年第4季大砍台積電ADR持股86%。

Markets Insider報導，墨比爾斯受訪時透露，「目前台股是我們投資組合中押注最多的配置。」

墨比爾斯說，美國與大陸投入龐大資金在半導體研發與生產，因此對半導體產業前景十分看好。他指出，科技業是首選，特別是與晶片相關類股。

台積電是全球最大晶圓代工廠，也促使墨比爾斯關注台灣，狂押台股。周四（9 日）美股四大指數全面重挫逾1%，其中費城半導體指數下跌2.01%，影響所及，台積電 ADR也下跌 2.15%。

墨比爾斯上周提醒，投資中國必須非常小心，因為他無法將存放在上海匯豐銀行戶頭的資金匯出。墨比爾斯無法把錢匯出大陸的說法，引發外界關注，對此大陸外匯局回應，個人資金匯款需要經過銀行的基本流程，並會受到內控要求，強調中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化。

墨比爾斯6日表示，看來匯款問題已經解決，但他未透露具體細節。此前，他曾說明，戶頭內的資金是出售上海物業所得。