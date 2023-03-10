中新網10日報導，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在「習近平外交思想和新時代中國外交」網站解讀中國大陸外交部長秦剛7日記者會，重點談到中美關係指出，面對新時期的「美式碰瓷」和「美式焦慮」，中國最重要的是做好自己的事。中國正全力捍衛國際話語的正義和公平，對於外部環境的惡化，中國有戰略定力去迎接挑戰。

王文說，「中國從來沒有用輸贏來定義過中美關係。恰恰相反，這些年，中方很明確地表達了和平共處，相互尊重，合作共贏的立場。」中國的發展從來就不是把美國當成比拚的目標，而是從來都以解決本國民眾生活更美好的需求為目標。

秦剛在7日記者會上稱，「第一粒紐扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。」對此，王文表示，美國打壓中國，營造出「中國威脅」感，就是新時期的一種「美式碰瓷」。另外一個層面就是「美國式焦慮」——沒有自信，害怕失去；對於方方面面的變化，畏首畏尾；對於他人的超越，自怨自艾——這些症狀都可以用來形容美國。

「對於這些情緒，我們要有充分的戰略自信和戰略定力。美國已經完全過了能夠靠其力量遏制、打壓、阻止中華民族偉大復興的時期了。這個時候，中國最重要的，就是做好自己的事。」王文舉例稱，保持經濟增長、維護社會和諧、加快生產要素流動、優化市場環境、行銷營商環境，讓人與人的交往更加融洽，讓每一個城市的環境更加優美，讓製造業產品更加優質……「只要把這些事情做得很好，試問哪一個外部力量，能夠阻止中國的發展？」

秦剛在記者會特意拿出《中華人民共和國憲法》指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。

對此，王文認為，現在美國「希望在台海問題上，去炮製一場烏克蘭危機」。這場危機的邏輯就是不斷挑釁中國大陸，挑動一些台獨勢力。美國正在進行的是一次「巨大的冒險」和一個看上去「非常愚蠢的戰略陽謀」。不僅如此，美西方一直以來打著「人權」「民主」的幌子，對中國事務指手畫腳，企圖干涉中國內政。

王文說，中國正全力捍衛著國際話語的正義和公平。中國一些智庫研究機構開始對美西方一些消極甚至是罪惡的歷史事實進行還原，是還世界歷史以公正，是去書寫一個客觀、真正的歷史現場。這樣的敘事本身，就是正義的。