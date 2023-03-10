行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委萬美玲詢問陳建仁，對於自己和團隊的表現滿意嗎？陳建仁回應表示，相當認真努力打造成溫暖堅韌的國家，萬美玲批評，前線缺肉、缺蛋、缺水，院長認可執政團隊的努力是什麼？陳建仁說，他當行政院長時間比較短，但從2020年都有很好的表現；萬美玲痛批，樣樣都缺繼續努力是必須的，事實上拿的是納稅人的錢往臉上貼金，期勉院長繼續加油。

缺蛋問題仍未解決，萬美玲詢問陳建仁，農委會主委陳吉仲過去曾說「自己不會戀棧這個位置」，沒有做好會知所進退，現在缺蛋問題沒有解決，蛋價越來越高，主委根本沒有做好，是否有請辭？陳建仁表示，缺蛋是全世界的問題，現在要求他做的就是做雞蛋專案進口。

萬美玲追問，有沒有口頭請辭？陳建仁未正面回應僅表示，「我希望他能堅守崗位把這件事情做好」；萬美玲表示，如果沒有做好會知所進退，有請辭過嗎？陳吉仲接著回應表示，「我覺得不管有沒有跟院長提出請辭，政務官本來就要把每件事情做好，做不好隨時離開，我們都有心理準備。」

陳吉仲指出，讓消費者店家影響很抱歉，2月禽流感和氣溫超出預測，我們也在3月啟動所有專案進口，每周會有200多萬顆雞蛋。

萬美玲痛批，聽起來後面有很多繼續努力，擺在眼前不希望只是花言巧語，實際上民眾感受就是沒做好，「現在你也沒有辭意就是戀棧」；萬美玲繼續問，到6月，是你們開的支票，如果6月蛋荒還存在，院長今天為他背書，到時是不是要跟他一起進退？陳建仁回應，現在是全球性的變化還沒緩解，我們現在最重要是解決問題。

萬美玲批評，「你還是袒護他，民意會有一波，可以看民意怎麼反應。」