中廣董事長趙少康今公布中廣與蓋洛普民調今公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果。（本報資料照片）

中廣與蓋洛普民調今公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果，顯示若民進黨由副總統賴清德搭配行政院副院長鄭文燦，參選支持度有36.45％，而國民黨若由新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則為18.23％，位居最後1名。 民調另顯示，有5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選總統。色

該民調顯示，對於民進黨可能提名候選人支持度，賴清德46.47％、行政院長陳建仁7.91％、鄭文燦3.26％；國民黨部分，33.45％支持侯友宜、19.7％支持郭台銘（如恢復黨籍）、8.09％支持朱立倫；民眾黨、無黨籍部分，則有30.54％支持民眾黨主席柯文哲最高。

對於正副總統候選人組合，若是賴清德搭配鄭文燦為正副總統，有17.10％的民眾非常支持、32.54％可能支持、18.73％不太支持、8.87％絕對不支持；國民黨方面，若為侯友宜搭配朱立倫為正副總統，獲得5.32％非常支持、28.70％可能支持、27.36％不太支持、9.12％絕對不支持。

無黨籍及民眾黨部分，若為郭台銘搭配柯文哲為正副總統，獲得5.97％非常支持、31.12％可能支持、26.59％不太支持、13.01％絕對不支持。

此外，是否是否支持侯友宜儘早宣布參選？12.91％非常同意、40.33％同意、18.01％不同意、2.46％非常不同意。有關郭台銘是否應儘早回歸國民黨，非常贊同的人有6.15％，贊同的有27.21％，不贊同的有31.5％，非常不贊同的有9.51％，合計高於贊同者。

這份民調是從3月7日到9日，以分層比例隨機抽樣法，針對22個縣市20歲以上具有投票資格的民眾進行電話訪問，完成有效樣本數1076份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。