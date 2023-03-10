鼎炫—KY表示，2月營收較上月減少，主要受旗下衡器事業客戶因應年節長假，使得部分訂單提前於1月完成出貨認列所致；另一方面，旗下EMI材料事業2月整體出貨動能持續受客戶庫存調整、加速NB生產供應鏈轉移影響，使得客戶下單力道相對保守，上半年訂單能見度不高，材料銷售動能將持續承受半年以上的衝擊。

鼎炫—KY指出，雖全球消費性電子終端需求趨緩，但長期而言，仍樂觀看待5G技術滲透率愈趨普及，對於消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升。憑藉集團近年深化5G、汽車領域相關材料開發投入，持續完善多樣產品線，且為提升EMI材料事業長期競爭力與營運動能。

展望2023年第一季，鼎炫—KY持審慎保守看法。雖旗下EMI材料事業整體在手訂單量能趨緩，集團仍積極開拓新領域業務開發，並持續投入新款材料應用技術升級；另一方面，為進一步強化旗下兩大業務未來良好發展條件，持續進行良好庫存管控、精進生產效益等措施，並加大投入新款產品研發設計，以期挹注整體營運穩健發展，營運狀況待下半年隨市場景氣回升後可期。