通樑位在現今跨海大橋旁，早年居民在退潮時，可以直接到海邊撿貝殼抓螃蟹，現在因蓋了漁港沒辦法下去「巡海」。（林信介提供）

林家古厝開澎始祖為林四，於崇禎16年（1643年）從福建漳浦烏石鄉來到澎湖，古榕樹據傳為林四三房七世裔孫林瑤琴手栽，林家巔峰期為林四後代林鎮所創。（張茂雄攝）

澎湖縣政府將「林氏古厝」登錄為澎湖縣歷史建築，為目前澎湖地區少見擁有早期民宅特徵的一落四櫸頭宅。（張茂雄攝）

家住台北的澎湖囝仔林信介，自家中翻出一張碾米廠的帳冊，意外發現祖父林謹當年從澎湖召集鄉親到屏東，合資開設「豐盛製米所」的歷史，碾米廠台語發音為「米絞」，這份帳冊記載昭和七年（民國21年）製米所稻米錢銀進出欠賒情況，𥚃面很多看不懂的符號，是當時民間流行記帳使用的「蘇州碼子」，現在已經被阿拉伯數字取代。

林信介的祖父林謹最早在唐榮鐵工廠做會計，專門負責記帳管錢的工作，因為在大公司上班，許多人都十分信任祖父，因為故鄉澎湖的親戚好友才會合夥出資蓋碾米廠，也可看出那時有許多澎湖人，已經聯袂移居高雄、屏東一帶，團結親族勢力一起開墾生活。

林信介的父親是一名教員，現已高齡90歲，他記得小時候爸爸會利用假日，帶全家回澎湖探親，他們從高雄港花6個多小時坐上「台澎輪」，搖晃的大船航行抵達馬公港，先拜訪住在中央街的伯公家，再到天后宮、觀音亭等景點遊玩，最後回到通樑保安宮大榕樹旁的林家古厝。老家就在現今跨海大橋旁，那時可以直接到海邊撿貝殼抓螃蟹，現在因蓋了漁港沒辦法下去「巡海」。

根據澎湖知識平台調查通樑林家古厝開澎始祖為林四，於崇禎16年（1643年）從福建漳浦烏石鄉來到澎湖，古榕樹據傳為林四三房七世裔孫林瑤琴手栽，林家巔峰期為林四後代林鎮所創，在康熙末年到雍正、乾隆年間，曾於浙江寧波開設大有行號，林鎮看中澎湖為對外交通必要中繼站和航海技術，遂因而致富。

民國96年11月21日澎湖縣政府將「林氏古厝」登錄為澎湖縣歷史建築，為目前澎湖地區少見擁有早期民宅特徵的一落四櫸頭宅，由於林家以前有透西船和中國往來，因此該古宅建築材料則使用大量來自於唐山的紅磚、泉州的白石綠釉花窗等特殊結構，另外也使用在地的咾咕石興建。