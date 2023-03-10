有句俗諺「三月瘋媽祖、四月迎王爺」，台灣是民間信仰相當興盛的國家，今年的宗教盛典，由白沙屯媽祖徒步進香活動揭開序幕，吸引逾11萬名信徒隨行，接下來還有大甲媽祖遶境、北港朝天宮迎媽祖遶境等民間活動。

這些進香團跟究竟要住哪？許多宮廟為了幫參拜的香客、進香團解決過夜問題，都會在廟宇附近設立住宿空間，供信徒盥洗休憩，被稱為香客大樓。

其房價遠低於市價行情，雖然多數不比飯店旅館服務設備好，但基本該提供的都有，近幾年來更是吸引不少背包客、車友好康逗相報。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，找出近三年全台網友熱議10大香客大樓，其中不乏裝潢奢華的香客大樓，甚至有些還有附早餐，浴室水龍頭打開就能泡湯，舒適程度完全不輸旅館。

PS：有些廟宇的香客大樓在進香活動旺季時，僅收團客不收散客，而且房價會隨著房型而不同，建議民眾住宿前先致電詢問廟方細節。

No.10 雲林下崙福安宮香客大樓

下崙福安宮位於雲林口湖鄉，主祀丁府八千歲、金府千歲、龍府千歲，以協助信徒尋回愛車神蹟聞名全台，有「尋車王爺」的名號，廟裡設有香客大樓，房間採通鋪模式，一晚2千元，除了提供香客住宿外，也常作為喜宴會場。

不少住過的網友紛紛推薦表示：﻿「有冷氣風扇，熱水不會忽冷忽熱」、﻿「方便遊客休憩住宿好地方」、「不怕沒地方住了」、「大多是寺廟及青年活動中心， 雖不是星級的，但是安全」。

●香客大樓資訊●

地址： 雲林縣口湖鄉福安路22號

電話： 05-799-1028

No.9 花蓮港天宮香客大樓

鄰近花蓮火車站的港天宮，佔地6千多坪，宮內分為前殿媽祖殿、觀音殿、太歲殿、二樓玉皇殿、無極瑤京主母殿、財神殿等，附設香客禪房與膳食廳，提供多種房型，房價一晚最低600元起，附素食早餐，廣受背包客喜愛。

曾經到訪過的香客或網友表示：「有附早齋CP值超高」、「走廊有飲水機，早上有早齋，CP值超高，打趴許多背包客棧」、「住宿雖然看起來老舊，但還算得上舒適」、「機車環島經人推薦來這裡住宿，很乾淨幽靜，親民價錢，附素食早餐」、「非常推薦小旅行住宿，CP值很高」。

●香客大樓資訊

●地址：花蓮縣花蓮市中山路一段500巷15號

電話：03-856-0031；03-856-2031

No.8 雲林斗六南聖宮香客大樓

位於雲林斗六的南聖宮，是鸞堂體制的關帝廟，其香客大樓於「110年全中運在雲林」時，免費提供參賽選手住宿，房間有通鋪與套房可選擇，接受團體與散客申請住宿，每人每夜酌收500元清潔費，若超過24人團體預約住宿，費用則會再便宜，細節依廟方說法為主。

許多住過的香客都在網路上留言表示：「香客大樓房間還蠻多的，一個房間有8個床，然後也有衛浴」、「晚上住宿斗六南聖宮的香客大樓，開啟了住宿可以很隨意說走就走的模式」、「五百年的關聖帝君~借住一宿」。

●香客大樓資訊●

地址： 雲林縣斗六市南聖路301號

電話： 05-532-5335

No.7 雲林斗南順安宮香客大樓

雲林斗南順安宮，主要奉祀湄洲聖二媽，因宮廟周圍有大量醬菜攤位，所以媽祖也被稱為「菜脯媽」，在「110年全中運在雲林」舉辦期間，其香客大樓與雲林斗六的南聖宮一樣，也免費提供參賽選手住宿，每間房間均安裝冷氣、電扇，不過在媽祖進香的季節裡，香客大樓暫不開放散客入住，淡季則可致電詢問廟方，住宿費用基本上隨喜。

在「110年全中運在雲林」舉辦期間聲名大噪，因爲當地住宿都被預訂一空，縣長張麗善特地協調各宮廟香客大樓提供免費住宿，當時消息一出，引起眾多好評，許多縣民紛紛表示：「佛心縣長真的揪甘心，縣民的大福氣」、「盡地主之誼接待外賓，讚喔」、「照顧遠道而來的選手及貴賓都面面俱到，讓大家感受到我們雲林人的熱情與細緻」。

●香客大樓資訊

●地址：雲林縣斗南鎮長安路一段126號

電話：05-5972541

No.6 屏東車城福安宮香客大樓

位於屏東縣的車城福安宮是台灣最大的土地廟，主神土地公為官帽、官服造型，其中最特別是廟中有一座金爐，只要金紙放在爐口處就會自動飛入，此為設計師梁紹英相當得意的作品。車城福安宮的香客大樓提供4人房一晚2千元與18人房一晚3千元，不附餐點，但有提供基本備品，主要是接洽進香團客為主，散客若有需求，需事先致電詢問廟方。

對於車城福安宮的住宿品質，不少住宿過的網友紛紛在Google留下評論：「福安宮香客大樓留宿一夜，老婆說以後再來懇丁住宿就都選這裏」、「乾淨舒適，冷氣超涼爽」、「整潔舒適，停車，吃東西很方便，給香客很大的便利」、「我們整個家族去玩訂最大間房間，足夠讓兩個小朋友追趕跑跳碰都不會受傷，而且價錢很優惠，值得家庭出遊」。

●香客大樓資訊

●地址：屏東縣車城鄉忠孝路199號

電話：08-882-5301

No.5 台南正統鹿耳門聖母廟東香客大樓

台南鹿耳門聖母廟是全台灣佔地面積最大的媽祖廟，主祀天上聖母，首創台灣揹駕媽祖環台遶境之制度、規模與路線的廟宇，不僅提供香客住宿服務，而且每間房間均有獨立衛浴、冷氣空調，以4人套房為主，不分假日，一晚收1200元媽祖緣金。

對於一晚1200元住宿費用，很多民眾都推薦：「有住過東廂房，很讚，佛心價」、「香客大樓很舒適」、「乾淨又舒適，真是另類住宿好選擇」、「簡樸乾淨，房間空間大，牆壁都是實牆隔音效果佳很安靜」、「香客大樓乾淨，自行車還可牽入房間，適合環島住宿」。

●香客大樓資訊

●地址：台南市安南區城安路160號

電話：06-257-7547

No.4 彰化鹿港天后宮香客大樓

彰化鹿港天后宮是台灣最早唯一奉祀「湄洲天后宮天上聖母開基聖母神尊」的廟宇，同時也是國定古蹟，其香客大樓提供到訪天后宮參拜的香客住宿使用，有多種房型，還有專用停車場，最大特色就是房卡設計為媽祖神像。此外，因房型不同，價格也有所不同，建議香客住宿前，請先致電詢問廟方細節。

網友住宿心得眾多：「房間乾淨、價格很便宜、有停車場」、「從我們房間窗戶可以欣賞到鹿港小鎮的景色，相當不錯」、「天后宮香客大樓算是在鬧區內，有電梯，整體環境還可以」、「房間很寬敞床及內部很乾凈，浴廁使用也很方便，冷熱水都很充足」。

●香客大樓資訊

●地址：彰化縣鹿港鎮中山路475號

電話：04-775-2508

No.3 礁溪協天廟忠義香客大樓

宜蘭縣礁溪協天廟是國內知名奉祀關公廟宇，也是全台唯一祭拜關帝夫人廟宇，其香客大樓又稱「官夫人薰香會館」（取關夫人諧音），最大特色在於每間房間皆附有礁溪溫泉，換言之，入住的香客只要打開浴室水龍頭即能享受泡湯。「官夫人薰香會館」房型有分雙人、4人、12人房，房價會依平日假日有差，最低1千起，細節可致電詢問廟方。

有別於其他地區的香客大樓，「官夫人薰香會館」香客大樓的泡湯體驗，讓很多網友大讚CP值超高：「真的是五星級的香客大樓，這個地段這個價格實在CP值超高」、「房間大也乾淨，又可以泡湯，簡單而不隨便，CP值高」、「香客大樓泡湯絕無人能敵」、「顛覆了相對香客大樓的刻板印象」。

●香客大樓資訊

●地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路14號

電話：03-987-3777

No.2 雲林北港武德宮- 三學舍香客大樓

雲林北港武德宮的「三學舍」被網友稱為最潮的香客大樓，廟方邀請專業團隊，將武德宮舊有的香客大樓重新裝潢，並將「人文」、「藝術」、「信仰」、「記憶」四大元素融入於香客大樓之設計。「三學舍」於2018正式啟用，整理而言，不管是裝潢、寢具還是備品都是百裡挑一，而且除了住宿之外，還提供齊全的會議設備與多元化會議環境。

「三學舍」房價一晚平日最低3千起，住過的人都激推：「第一次住香客大樓就住到這麼有質感的」、「房間乾淨，浴室很大，超乎預期的住宿體驗，整體還蠻新蠻乾淨」、「根本不像香客大樓，整棟旅館有文青風，看得出來裝潢很用心，非常乾淨」、「我願稱之為地表最強香客大樓，此生一定要住一次的香客大樓」。

●香客大樓資訊

●地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05-783-8622

No.1 苗栗白沙屯拱天宮香客大樓

提到苗栗白沙屯拱天宮，就會想到「粉紅超跑」！每一年進香都會吸引大批信徒跟隨，是現今全台歷史最悠久、保留最傳統的進香文化，其香客大樓即位於宮廟旁邊，共三層樓，提供雙人、3人、4人及20人團體雙層通鋪房型，套房一晚1千元起，房費會被當成對白沙屯拱天宮的捐獻感謝狀。

基本設備、備品皆有，備受香客推崇：「浴室比泳池的還要大，三個人（小孩）可以在裡面轉圈圈」、「價格不貴的條件之下，算是還不錯的選項，有套房也有雅房」、「拱天宮香客大樓環境清幽，房間很大，乾淨舒適，價錢便宜」、「乾淨、安靜、寬敞舒適的住宿場所，適合背包客或單車環島騎士入住」。

●香客大樓資訊

●地址：苗栗縣通霄鎮白東里17之20號

電話：03-779-1472 #109

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年03月01日至2023年02月28日，共3年。

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本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。