斗六市保長路一處鐵皮工廠剛剛10點54分突然起火燃燒，由於屋內似堆置易燃物，火勢極大，雲林縣消防局已出動斗六、公園、斗南及第一大隊車組前往搶救。

斗六市保長路一處鐵皮屋近11點突然起火燃燒，火場濃煙瀰漫。（民眾提供）

雲林縣消防局獲報斗六市保長路一處住宅發生火警，11點02分趕抵現場發現是一鐵皮工廠，已全面燃燒，火勢竄天且從路旁就能透視鐵皮工廠內燃燒情形。

雲林縣消防局出動斗六、公園、斗南及第一大隊車組前往搶救。（民眾提供）

消防局出動各式消防車8部、救護車1部、人員17人搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮搶救，目前仍在滅火中，所幸無人員受困，消防局研判是農用倉庫，起火原因有待調查。