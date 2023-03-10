行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委萬美玲詢問陳建仁，過去你在桃園市長選舉曾語出驚人，稱天主說一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人，萬美玲問，「天主怎麼跟你說？你怎麼跟天主溝通的？」陳建仁回應，「我每天都在祈禱，天主要我們去選賢與能，造福全台灣每個人民是我聆聽到的聲音。」

萬美玲追問，「是你祈禱過程感應到天主跟你說的嗎？」陳建仁說，「當然啊！這是一個私密的經驗，我也感謝天主指導我。」

萬美玲酸，「大家紛紛問我，真的不容易，天主能夠感應，改天他們也想跟院長請教」；陳建仁表示，「行公益好憐憫，長存謙卑的心，很多的基督徒都有。」

萬美玲批評，過去你不具有行政院長的身分，要按照自己的意志，還是瞎說一通都無所謂，但有些誤會和誤判很擔心，未來言行要謹言慎行；陳建仁怒嗆，「我覺得我的天主教信仰不需要為這個事情做任何的修正」。