三生步道為三芝的賞櫻秘境，今年還設置雨傘裝置藝術，讓民眾拍美照。（三芝區公所提供）

櫻花季來臨，外出賞花趣。一年一度的新北市三芝櫻花季將於3月18、19日在三生步道隆重登場，今年櫻花季不僅重新整建了步道，還特別規劃多項有趣的活動豐富賞櫻體驗，會場内更設置了燈光裝置藝術，不論白天晚上都歡迎民衆前去體驗浪漫氣氛。

三生步道為三芝區隱藏版賞櫻秘境，全程兩公里的步道種植著超過500株櫻花，今年更是以「生產」、「生活」、「生態」為主要理念重新整建。

為期兩天的櫻花季活動，三芝區公所特別準備了舞台表演及薄紙櫻花樹DIY活動，為融入三芝農村文化，還配合在地拔蘿蔔農事體驗，可以親自動手將美好的回憶帶回家。更是準備了網美和服浴衣體驗、賞櫻健行闖關趣以及櫻花市集，好吃好玩又好逛，希望來此的民眾滿載而歸。

另外，三芝區公所為提倡低碳旅遊、運動愛地球等理念，特別設計賞櫻健行闖關趣活動，邀請民眾一邊賞花一邊增加運動量。三芝區長賴小萍表示，為了迎接櫻花季的來臨，希望民衆能拍出櫻花林中最美的照片，分享自己的櫻花之旅，製造獨一無二的美好回憶。

除了走訪三生步道外，附近的興華驛站、三芝田心、三芝淺水灣、海上平台等景點也不容錯過，歡迎民眾從山、河、海盡情地享受三芝之美。