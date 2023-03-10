8日，半導體先進製程機台大廠ASML所屬的國家荷蘭宣布，將限制出口給中國大陸部分浸潤式微影機台（DUV）。若按照流程走，荷蘭這個禁售令將在夏天之前發布。

日本經濟產業省指出，會視荷蘭目前對此政策的最新發展，考慮祭出合宜措施。根據日方了解，荷蘭這項禁售令並沒有針對性。彭博社認為，在重度依賴中國大陸下，很多美國盟友都對美國憂心中國大陸踏入更高階的科技做法，感到很掙扎。

美媒元月曾報導，日本原則上已同意加入美國與荷蘭對中國大陸的晶片禁售令行列，但最後細節尚在推敲中。日本東京威力科創（Tokyo Electron）與美國同業應用材料（Applied Materials）一樣，都是半導體製造業者的主要供應商。

美國去年對中國大陸頒布晶片禁售令，宣稱是維護國家安全所必須要做的事的。中國大陸曾回應，美國作法適得其反，只是阻撓中國大陸的發展。根據了解，北京政府已向陸企金援數10億美元，尤其是對半導體以及人工智慧產業。

9日，荷蘭外長也解釋，上述禁售令是中性的，不是禁止中國大陸或對出口到中國大陸的禁令。無論輸出地是在哪，可以賣給中國大陸最高階的產品得需出口許可才行。荷蘭政府將會逐案審查申請，來看是否某些產品或將危及國安，以及會使用在軍武上。