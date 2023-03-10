審計局在年度的報告中說，政府對於截至2027年的經濟成長預測過於樂觀，對於將支出增長降至最低水準的計畫，則過於含糊。

該獨立的機構此前曾經提出類似的批評，但是審計局進一步表示，如果政府的借貸成本維持高於目前規劃的水準，公共財政將面臨額外更大的壓力。

法國政府的長期預算規劃並沒有預測到，法國10年期基準債券殖利率在2027年之前將超過3%。

然而目前債券市場的殖利率高於此一水準，而且隨著歐洲央行在未來幾個月繼續加息，此一殖利率可能會進一步上升。

審計局表示，如果從現在起到2027年，借款利率比政府預期的高出1個百分點，屆時償債成本將增加170億歐元(約180億美元)。

審計局估計，此將進一步推高公共債務負擔佔GDP的比例，從今年預計的111.2%，提高到2027年的113%。

為了讓公共財政走上一條更合理的道路，審計人員呼籲政府詳細擬定計畫，以控制公共支出。