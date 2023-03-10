台南市政府經發局前局長陳凱凌涉貪被羈押，前台南市議員謝龍介昨天接受媒體訪問時，爆料指因檢調拿到3支性愛影片，陳才坦承接受性招待。對此，檢方強調，此事與偵辦案情無關，無從回應。部分檢調人員則透露，雖曾聽過3支影片的傳聞，但在辦案過程中卻沒有人看過。

近日傳出，陳凱凌疑遭廠商設局偷拍3支性愛片，廠商威脅陳不成，才持性愛片向檢調檢舉，正因為檢調掌握這3支性愛片，陳凱凌第一時間即坦承接受性招待。

去年6月7日，前台南市議員謝龍介曾持不具名的黑函，指控陳凱凌涉嫌收賄、接受性招待；但陳凱凌第一時間除否認謝的指控，還反嗆謝龍介仗著議會言論免責權抹黑他，同月13日更前往台南地檢署控告謝龍介誹謗。

事後，陳凱凌遭檢調約談時，不僅坦承接受業者現金賄賂，也接受性招待；對此，謝龍介認為，「陳凱凌應該有被偷拍性愛片」。

昨天謝龍介接受趙少康訪問時，指他曾收到6個檢舉陳凱凌的案件，由3到4個吹哨者拼湊起來，內容很深入，又有光碟、錄音帶佐證，「我在議會公開講，在某年某月某日，在那裡跟誰見面」。

謝龍介還認為，檢調手上握有的影片是「性招待」。檢調為何能拿到這東西？很簡單，因為光電是派系鬥爭，為什麼要黑道進來？因為餅這麼大，官商吃不下，才引進黑道勢力。檢調拿到的「A片級」，不可能是檢調錄的，是不是招待的人扣在手上？「你拿人家吃人家，人家要保護，不然吃了不認帳怎麼辦？」