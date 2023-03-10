外媒10日報導，美國負責國家管理與資源的署理副國務卿John Bass表示，華府與中國的競爭的層面廣泛且複雜，因此需要相關資金支持應對。
根據美國國務院資料，預算案內預留4億美元，針對性地應對中國在全球特定行為。
另外，Bass稱，華府要求撥款20億美元以支持印太地區基建，以及撥款20億美元支持區內國家，也是為應對中國的行動。
他又指出，華府也會增加對太平洋國家的援助，作為應對中國的行動之一。
美國官員表示，新預算案預留以十億美元計的印太地區撥款，作為應對中國在區內擴張活動的資金。
外媒10日報導，美國負責國家管理與資源的署理副國務卿John Bass表示，華府與中國的競爭的層面廣泛且複雜，因此需要相關資金支持應對。
根據美國國務院資料，預算案內預留4億美元，針對性地應對中國在全球特定行為。
另外，Bass稱，華府要求撥款20億美元以支持印太地區基建，以及撥款20億美元支持區內國家，也是為應對中國的行動。
他又指出，華府也會增加對太平洋國家的援助，作為應對中國的行動之一。
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