外媒10日報導，美國負責國家管理與資源的署理副國務卿John Bass表示，華府與中國的競爭的層面廣泛且複雜，因此需要相關資金支持應對。

根據美國國務院資料，預算案內預留4億美元，針對性地應對中國在全球特定行為。

另外，Bass稱，華府要求撥款20億美元以支持印太地區基建，以及撥款20億美元支持區內國家，也是為應對中國的行動。

他又指出，華府也會增加對太平洋國家的援助，作為應對中國的行動之一。