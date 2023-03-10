中華隊在世界棒球經典賽（WBC）首戰以5：12敗給巴拿馬隊，比賽中一度落後10分，險遭對手扣倒，好在靠著吳念庭7局下半的兩分砲才免於被「提早結束比賽」，不過這場比賽慘遭血洗，球迷把責任歸咎於教練團「投手調度出問題」，也讓今晚對戰義大利無疑是背水一戰，身為「經典女孩」啦啦隊一員的Yuri也發文替選手們加油打氣。

中華隊今（10）晚7時將出戰強敵義大利，若要拚晉級八強，這場有輸不得的壓力，教練團也提前公布將推出江少慶先發主投，不過去年賽季先發時，時常出現首局就遇亂流的狀況，也讓好奇是否能在用球數限制的情況下，多吃局數以及有效壓制對方打線，成為本日的觀戰重點。

身為「經典女孩」啦啦隊一員的Yuri，昨晚曬出在洲際棒球場應援的照片，只見她對著鏡頭擺出甜美笑容，還不忘比出愛心手勢，甜姐兒的模樣電暈一票粉絲，接著向所有中華隊的選手打氣：「台灣隊的國手們！我相信你們喔！一直一直相信！！不管遇到怎樣的難關，我們都會一直在身後當你們最強最堅定的後盾」。

YuriPO文不到半天時間就吸引2萬粉絲按讚，紛紛留言：「中華隊加油，勝利女神加油」、「相信可以讓義大利隊大分心」、「中華隊一路橫掃直奔日本」、「本屆中華經典啦啦隊女孩才是最強陣容」、「會一直守在電視前的」、「有叡叡在一定可以贏的」，更釣出林襄留言回覆：「『襄』信你們」。