韓正今日當選大陸國家副主席一職。而韓正跟台灣淵源也不小。2010年韓正時任上海市長，當時來台出席臺北─上海雙城論壇時，品嘗夜市小吃等親民的作風，也讓台灣民眾當時留下不少深刻印象。
韓正2010年4月來台出席雙城論壇期間，在當時臺北市政府安排下，參觀臺北故宮、北投垃圾焚化爐、一○一大樓、誠品旗艦店及體驗台北捷運等。他曾表示，「對每一天每一項的行程都很期待。」
此外，韓正還特地融入台灣庶民文化，冒雨逛夜市吃胡椒餅和龍鬚糖。當年4月6日晚上，韓正在欣賞完上海交響樂團在臺北的表演後，至饒河夜市參觀，並逛了小藝品店、吹玻璃的攤位及賣布袋戲的攤位，親身體驗臺北街頭的庶民生活。
而在中山女中的大禮堂和將近1千多名來自台北市12所高中生會面時，韓正當時輕鬆地小跑步上台階。盡管底下的年輕世代完全不認識他，但看到他們韓正彷佛回到年少時光，他說每次和學生在一起就會有很多美好回憶湧現。
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