韓正2010年曾以上海市長身份，來台參加雙城論壇 （左二），當時曾在晚間由台北市長郝龍斌（左）陪同下，前往饒河街觀光夜市體驗台灣特有文化，在一家販售布袋戲偶攤前仔細端詳。（本報資料照）

韓正今日當選大陸國家副主席一職。而韓正跟台灣淵源也不小。2010年韓正時任上海市長，當時來台出席臺北─上海雙城論壇時，品嘗夜市小吃等親民的作風，也讓台灣民眾當時留下不少深刻印象。

韓正2010年4月來台出席雙城論壇期間，在當時臺北市政府安排下，參觀臺北故宮、北投垃圾焚化爐、一○一大樓、誠品旗艦店及體驗台北捷運等。他曾表示，「對每一天每一項的行程都很期待。」

此外，韓正還特地融入台灣庶民文化，冒雨逛夜市吃胡椒餅和龍鬚糖。當年4月6日晚上，韓正在欣賞完上海交響樂團在臺北的表演後，至饒河夜市參觀，並逛了小藝品店、吹玻璃的攤位及賣布袋戲的攤位，親身體驗臺北街頭的庶民生活。

韓正曾以上海市長身份來台參加台北、上海「雙城論壇」及簽署文化、旅遊、科技園區、環保交流等4項合作備忘錄。（本報資料照／黃國書攝）

而在中山女中的大禮堂和將近1千多名來自台北市12所高中生會面時，韓正當時輕鬆地小跑步上台階。盡管底下的年輕世代完全不認識他，但看到他們韓正彷佛回到年少時光，他說每次和學生在一起就會有很多美好回憶湧現。